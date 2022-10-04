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В связи с ОРВИ в Коми 11 классов в школах закрывали на карантин. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского управления Роспотребнадзора.

С 26 сентября по 2 октября за помощью с симптомами ОРВИ обратились 9674 человека: 5587 взрослых и 4087 детей. Уточняется, что 42,2% заболевших – дети в возрасте до 14 лет, 57,8% – взрослые. Неделей ранее заболевших было 12 313. Большинство из них были совершеннолетними.

В шести муниципалитетах приостанавливали учебный и воспитательный процессы. Карантин действовал в 11 классах четырех школ и в пяти группах пяти детских садов.

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