В Сыктывкаре сотрудник магазина обокрал двух покупателей

Фото: архив КП

В Сыктывкаре 36-летнего экс-сотрудника одного из строительных магазинов обвиняют в двух эпизодах мошенничества с использованием служебного положения. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, руководитель подразделения строительного магазина получил от покупателя деньги за ламинат. Тот отвлекся на телефонный звонок, а работник магазина не выдал ему кассовый чек. Кроме того, в кассу злоумышленник внес лишь часть денег, а 79 тысяч рублей забрал себе. Позднее покупатель обратился в магазин за оформлением доставки ламината. Только тогда мужчина заметил, что чека у него нет. В связи с этим покупателю отказались выдавать ламинат. Через месяц фигурант украл 56 тысяч рублей другой покупательницы. Далее оба клиента обратились в полицию. Работник уволился из магазина, признал вину и частично возместил ущерб. Уголовное дело направили в суд.

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