Житель Коми напал на двух человек, а потом чуть не убил сына

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В Корткеросскоме районе 46-летнего местного жителя обвиняют в умышленном причинении вреда здоровью и покушении на убийство. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в августе. Пьяный фигурант избил свою сожительницу. Пострадавшая получила вред здоровью средней тяжести. Далее обвиняемый ранил ножом односельчанина. Следователи квалифицировали это как легкий вред здоровью.

Однако на этом злоумышленник не остановился. Мужчина как минимум девять раз ударил ножом 23-летнего сына, вступившегося за мать. Пострадавший добежал до соседей, которые вызвали скорую и полицию. К счастью, молодого человека удалось спасти. Фигурант не признал свою вину. Уголовное дело направили в суд.

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