Житель Коми из квартиры соседки украл два телефона

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В Ухте 43-летнего местного жителя признали виновным в краже двух мобильных телефонов из квартиры своей соседки. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел 13 марта. Ухтинец познакомился с соседями и позвал их в гости. Дверь их квартиры оказалась не заперта. Соседка спала, и больше в квартире никого не было. Мужчина забрал два телефона и покинул квартиру. Одно из устройств злоумышленник продал, а деньги потратил. Второй телефон нашли в квартире ухтинца. Его приговорили к году лишения свободы. Отбывать срок мужчина будет в исправительной колонии общего режима.

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