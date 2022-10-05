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Общество5 октября 2022 8:01

В Коми восстановили поврежденный мост

Источник:kp.ru
Фото: пресс-служба главы Коми

Фото: пресс-служба главы Коми

В сосногорском селе Усть-Ухта отремонтировали пострадавший от непогоды подвесной мост. Об этом сообщил глава Коми Владимир Уйба.

Часть моста разрушилась из-за ветра еще в конце августа. Люди добирались по нему на работу и учебу в город.

– Это единственный быстрый и бесплатный способ попасть из Усть-Ухты в Сосногорск, – отметил Уйба.

Глава Коми отметил, что этот объект был бесхозным. Поэтому надо было сначала поставить мост на баланс муниципалитета. Далее были выделены 816,2 тысячи рублей. На сегодняшний день мост восстановлен и укреплен. На объекте заменили 66 балок на расстоянии 127 метров. Уйба отметил, что осталось закрепить подвесы и приварить несколько креплений.

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