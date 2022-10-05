Семь жителей Коми попались на мошенничестве с микрозаймами

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Семерых жителей Коми подозревают в мошенничестве с микрозаймами на общую сумму более 81 700 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, эти люди оформили в микрофинансовых компаниях договоры займов. Однако фигуранты не выполнили своих обязательств. Так, 27-летний сыктывкарец, оформляя займ, предоставил ложные сведения о доход. Молодой человек получил 11 тысяч рублей, но деньги не отдал. Фигурантами также стали еще трое сыктывкарцев, а также жители Ухты, Печоры и Усть-Вымского района. Расследование уголовных дел продолжается. Подозреваемым грозит до четырех месяцев ареста.

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