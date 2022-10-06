Четвертая группа мобилизованных на военную службу покинула Коми

Фото: пресс-служба главы Коми

В среду, 5 октября, в Коми проводили четвертую команду жителей, призванных на военную службу по мобилизации. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

Церемония прошла в детском оздоровительно-образовательном центре «Гренада».

– Сегодня – святой день. Вы идёте на защиту Родины, России, и наших братьев, – обратился к резервистам глава Коми Владимир Уйба.

По его словам, референдумы, которые прошли в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях, что люди ходят вернуться в лоно своей истиной Родины – России. Уйба пожелал резервистам служить честно и беспрекословно выполнять приказы своих командиров с боевым опытом. Глава Коми добавил, что среди командированных на военную службу немало добровольцев.

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