В Коми «Лада» сбила 55-летнего мужчину

Фото: управление ГИБДД по Коми

В среду, 5 октября, в Инте ВАЗ-21121 сбил 55-летнего мужчину. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в пять вечера. 41-летний мужчина ехал за рулем ВАЗ-21121, двигался по улице Куратова в сторону Воркутинской. В районе дома №22 по водитель не заметил и сбил пешехода. Тот переходил дорогу вне пешеходного перехода.

В результате ДТП пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и перелом плечевой кости. Мужчину увезли в больницу. На него составили административный протокол.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Сыктывкаре иномарка сбила семилетнего ребенка на самокате