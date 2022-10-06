Мошенники украли у сыктывкарки 670 тысяч рублей

Фото: архив КП

Мошенники украли у финансиста из Сыктывкара 1965 года рождения 670 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Сыктывкарке позвонили из банка. Роботизированный голос сообщил о попытке смены номера телефона, который привязан к ее картам и счетам. Горожанка стала отрицать эту информацию. Далее женщине перезвонил сотрудник банка. Он сообщил, что неизвестные оформили заявку на выдачу кредита от имени сыктывкарки. Собеседник попросил женщину скачать приложение Zoom для немедленного подключения к онлайн-конференции. После этого тот попросил фотографировать и удалять входящие сообщения, а также зачитывать их содержание. Таким образом сотрудник банка пообещал решить проблемы.

В это время домой вернулся супруг сыктывкарки. Узнав о случившемся, мужчина позвонил на горячую линию банка. Ему сообщили, что с карты сняли деньги, взятые в кредит, и посоветовали заблокировать счета. Возбуждено уголовное дело.

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