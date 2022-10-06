В Сыктывкаре благоустраивают сквер на Коммунистической

Фото: пресс-служба администрации Сыктывкара

В Сыктывкаре завершается благоустройство сквера на улице Коммунистической. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Площадь этой территории превышает 10 тысяч квадратных метров. В сквере обустроили детскую игровую и спортивную площадки. Кроме того, на объекте установили универсальную площадку для игры в волейбол, баскетбол и теннис. В сквере установили качели, освещение, скамейки, урны и парковки для велосипедов. В настоящее время ведется обустройство прилегающей территории. Весной 2023 года в сквере проведут озеленение. В местах, где вода уходит медленнее, высадят круглые ивы.

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