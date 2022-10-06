У жителя Коми конфисковали машину, на которой он ездил пьяным

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В Воркуте у 34-летнего местного жителя конфискован автомобиль, которым он управлял в состоянии опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

В июне воркутинца арестовали на 12 суток за пьяное вождение. Ночью 30 июля мужчина снова сел пьяным за руль Kia Spektra, и его остановили сотрудники ГИБДД. Правоохранители предложили водителю пройти медосвидетельствование, однако тот отказался. Было возбуждено уголовное дело. Мужчину приговорили к восьми месяцам лишения свободы. Отбывать срок воркутинец будет в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, суд конфисковал его автомобиль.

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