Мошенники украли у жителя Коми 96 тысяч рублей

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Мошенники украли у жителя Воркуты 1972 года рождения 96 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Воркутинец искал в интернете банки, которые предлагают рефинансировать имеющие кредиты под более низкую ставку. На одном из сайтов мужчина оставил заявку. После этого горожанину позвонил банковский работник. Жителю Заполярья рассказали, что кредит одобрен, но надо оплатить страховой взнос. Мужчина перевел 96 тысяч рублей, а потом понял, что его обманули, и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

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