В Ухте обнаружили рюкзак пропавшей 14-летней Анастасии Поздеевой

Фото из личного архива Анастасии Поздеевой

В Ухте найден рюкзак пропавшей 14-летней Анастасии Поздеевой. Об этом сообщил «КП-Коми» собственный источник. По словам собеседника, зеленая сумка с салатовыми пятнами подростка была найдена у местного водоема.

Сейчас в Ухте организованы масштабные поиски школьницы, о судьбе которой ничего неизвестно уже с 5 октября. Настя ушла из дома ранним утром в лицей, проводила своего младшего брата в школу, однако сама на занятиях не появилась. Обеспокоенные родители Насти сразу же забили тревогу.

Известно, что девочка из благополучной семьи. У нее никогда не было проблем с законом, учебой. Подросток ранее никогда не уходил из дома на такой долгий срок, говорит ее мама Екатерина.

По факту исчезновения школьницы следователи начали проверку. К поискам ребенка подключились также волонтеры «Лиза Алерт», «УхтаСПАС», полицейские, а также неравнодушные горожане.

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