Житель Коми угрожал убить свою бывшую

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В Ухте 19-летнего местного жителя признали виновным в угрозе убийством. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел вечером 16 июня. Пьяный ухтинец был в гостях у своей бывшей. В какой-то момент они поссорились на почве давней личной неприязни. Молодой человек решил запугать жертву. Для этого он размахивал ножом перед лицом девушки и угрожал ее убить. Потерпевшая обратилась в полицию. Суд приговорил ухтинца к двум годам лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии общего режима.

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