В Коми проводили восьмую команду мобилизованных

Фото: пресс-служба главы Коми

В понедельник, 10 октября, в Коми проводили восьмую команду жителей, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

Церемония прошла в детском оздоровительно-образовательном центре «Гренада». Мобилизованных отправили в Санкт-Петербург. Оттуда их направят в часть для прохождения курса огневой и тактической подготовки, а также боевого слаживания. В состав команды вошли и добровольцы.

Глава Коми Владимир Уйба отметил, что сейчас закупается обмундирование для призванных по мобилизации дополнительно к тому, что обеспечит Минобороны.

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