В Коми завершены поиски пропавшего немого школьника

Фото: архив КП
В Сыктывкаре закончили поиски пропавшего школьника. Близкие сообщили, что мальчик потерялся накануне, 10 октября, когда ушел из дома и не вернулся.
Родные сильно волновались из-за пропажи, потому что ребенок особенный – он немой и совсем не разговаривает. В последний раз его видели в садах.
Уже ночью стало известно, что мальчика нашли. Пропавший жив и здоров.
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