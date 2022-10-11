В Коми завершены поиски пропавшего немого школьника

Фото: архив КП

В Сыктывкаре закончили поиски пропавшего школьника. Близкие сообщили, что мальчик потерялся накануне, 10 октября, когда ушел из дома и не вернулся.

Родные сильно волновались из-за пропажи, потому что ребенок особенный – он немой и совсем не разговаривает. В последний раз его видели в садах.

Уже ночью стало известно, что мальчика нашли. Пропавший жив и здоров.

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