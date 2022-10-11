Волонтеры свернули в Ухте штаб по поиску 14-летней Анастасии Поздеевой

Фото: архив КП

Волонтеры регионального отделения «Лиза Алерт» подвели итог очередного дня поисков пропавшей 14-летней Анастасии Поздеевой. Сообщается, что в настоящий момент ребенок так до сих пор и не найден. Поисковики также отметили, что сворачивают штаб в Ухте.

— Сейчас штаб в Ухте свернут. Мы не заканчиваем свою работу - поиск девушки продолжается: мы ждем свидетельств, готовы обрабатывать их и выезжать на автономные задачи, — передали в «Лиза Алерт».

Волонтеры рассказали также, что сегодня девочку искал 31 доброволец. Всего за шесть дней над разными задачами трудились 305 человек. Всего было расклеено более 4 тысяч ориентировок.

Жителей республики попросили сообщать любые свидетельства об Анастасии. Информацию можно сообщить по телефонам: 8(800)700-54-52 или по номеру 112.

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