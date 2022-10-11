В Усть-Вымском районе Коми скончался последний участник ВОВ

Фото музея истории г. Микунь

В Микуне скончался последний в Усть-Вымском районе участник Великой Отечественной войны Виктор Ульянович Угринович. Об этом сообщает сообщество #ЧистоМикунь.

Ветеран скончался на 97-м году жизни. У мужчины не осталось родственников. Участника войны проводят в последний путь во вторник, 11 октября, в 13.00 на улице Пионерской, 57. Угринович родился 19 августа 1926 году в Минской области. Его призвали на фронт в июне 1944 года. Угринович был командиром стрелкового отделения. Ветеран освобождал Польшу, Восточную Пруссию и Чехословакию. Фронтовик дошел до Праги.

В 1947 году Угринович приехал работать в Микунь. Он был водителем, а затем до пенсии руководил автотранспортной службой. Ветеран удостоился Ордена Отечественной войны, медали «За Отвагу» и других наград.

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