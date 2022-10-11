В Коми судили семерых вымогателей

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В Воркуте семерых местных жителей признали виновными в вымогательстве. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, в 2005 году воркутинец создал ОПГ, которая занималась вымогательствами и другими преступлениями. Туда вошли еще шестеро воркутинцев. От действий группировки пострадали несколько бизнесменов. Злоумышленники требовали от предпринимателей систематически платить им деньги. В противном случае фигуранты грозили насилием и уничтожением имущества. В общей сложности ОПГ получила более 2 миллионов рублей.

– Суд назначил сообщникам наказания в лишения свободы от 8 до 13 лет, – говорится в сообщении.

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