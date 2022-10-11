В Коми депутатов заставили уволить главу Серегово

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Суд обязал совет Серегово прекратить полномочий главы поселения. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как сообщалось ранее, главу Серегово признали виновной в незаконном проникновении в жилище. Приговор вступил в силу 21 июня. Судимость является основанием для досрочного прекращения главы Серегово. Однако местный совет такого решение не принял. Прокуратура внесла представление, однако депутаты даже не рассматривали этот вопрос. Тогда надзорное ведомство обратилось в суд, чтобы совет Серегово досрочно прекратил полномочия главы.

Суд удовлетворил требования прокуратуры. Далее надзорное ведомство проконтролирует фактическое исполнение это решение.

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