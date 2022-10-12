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Происшествия12 октября 2022 5:58

В Коми Honda сбила перебегавшую дорогу семилетнюю девочку

Источник:kp.ru
Фото: управление ГИБДД по Коми

Фото: управление ГИБДД по Коми

Во вторник, 11 октября, в Сосногорске Honda CR-V сбила семилетнюю девочку, которая перебегала дорогу вне пешеходного перехода. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в пять вечера. 41-летняя женщина ехала за рулем Honda по улице Гоголя в сторону Лермонтова. Напротив дома №5 иномарка сбила ребенка. Девочка перебегала дорогу вне «зебры», хотя пешеходный переход был рядом. В результате ДТП пострадавшая получила закрытую черепно-мозговую травму. Пострадавшую увезли в больницу. В момент аварии девочка была на улице без взрослых.

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