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Происшествия12 октября 2022 12:07

Житель Коми избил женщину и четыре дня не выпускал ее из своей квартиры

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В Ухте 74-летнего местного жителя признали виновным в незаконном лишении человека свободы и угрозе убийством. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

В апреле компания выпивала в общежитии. Когда собутыльники разошлись, фигурант запер дверь и предложил соседке остаться, однако та отказалась. Тогда ухтинец стал избивать женщину, в том числе рукоятью топора. Далее злоумышленник испугался ответственности и решил удерживать пострадавшую до тех пор, пока у нее не пройдут последствия побоев. На четвертый день, воспользовавшись моментом, женщина сбежала. Ухтинца приговорили к 3,5 года лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии строгого режима.

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