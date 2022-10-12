В центре Сыктывкара сносят аварийный дом

Фото: Нина ЮШКОВА

На улице Интернациональной в Сыктывкаре сносят аварийный деревянный двухэтажный дом. Он был построен в 1954 году, а в 2015-м – признан аварийным.

Демонтаж стартовал во второй декаде октября. Здание планируют разобрать методом обрушения. Далее проведут разборку фундамента и подвал, а также вывезут строительный мусор. Далее территорию выровняют и засыплют песком. Точные сроки сноса в документации не указаны. В проекте контракта сказано, что он действует до 31 декабря. Выполнить работу подрядчик должен в течение месяца со дня получения заявки от заказчика. Часть территории займет стоянка, еще часть – зеленые насаждения, передает БНК.

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