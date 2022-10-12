Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество12 октября 2022 12:43

В центре Сыктывкара сносят аварийный дом

Источник:kp.ru
Фото: Нина ЮШКОВА

Фото: Нина ЮШКОВА

На улице Интернациональной в Сыктывкаре сносят аварийный деревянный двухэтажный дом. Он был построен в 1954 году, а в 2015-м – признан аварийным.

Демонтаж стартовал во второй декаде октября. Здание планируют разобрать методом обрушения. Далее проведут разборку фундамента и подвал, а также вывезут строительный мусор. Далее территорию выровняют и засыплют песком. Точные сроки сноса в документации не указаны. В проекте контракта сказано, что он действует до 31 декабря. Выполнить работу подрядчик должен в течение месяца со дня получения заявки от заказчика. Часть территории займет стоянка, еще часть – зеленые насаждения, передает БНК.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На снос аварийного общежития в центре Сыктывкара выделено 230 млн рублей