Мошенники украли у «инвестора» из Коми 2,4 миллиона рублей

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Мошенники украли у 45-летнего жителя Печоры около 2,4 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, мужчина в интернете увидел рекламу. Некая платформа предлагала заработать на инвестициях. Житель Печоры зарегистрировался там, и с ним связался человек, представившийся биржевым аналитиком. Его уговорили начать инвестировать. В личном кабинете мужчина видел поступление денег и свой доход. Однако вывести средства он не смог. Тогда житель Коми решил поиграть на другой торговой платформе, но ситуация повторилась.

В результате за месяц мужчина лишился около 2,4 миллиона рублей. В эту сумму вошли как кредитные средства, так личные накопления. Возбуждено уголовное дело.

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