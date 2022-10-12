За сутки мошенники обокрали 13 жителей Коми

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За сутки в Коми зарегистрировали 13 фактов мошенничества, общая сумма ущерба превысила 946 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Так, в Сыктывкаре пожилой женщине позвонили неизвестные и представились полицейскими. Собеседники заявили, что злоумышленники пытаются украсть у нее деньги. Для того, чтобы предотвратить это, пенсионерке посоветовали снять деньги и перевести на некую карту. Женщина лишилась 300 тысяч рублей. Аналогичным способом мошенники украли у 45-летней сыктывкарки 75 тысяч рублей. Еще у трех жительниц пытались украсть 1,32 миллиона рублей, но им удалось сохранить свои сбережения.

Кроме того, мошенники, выдававшие себя за сотрудников банка, позвонили жителям Печоры и Усинска. Они лишились 40 тысяч и 80 тысяч рублей соответственно. 44-летний парикмахер из Ухты потеряла 20 300 рублей, когда решила заработать на бирже. Бизнесмен из Усть-Вымского района хотел купить компрессор интернете. Он заплатил 36 200 рублей, но товар не получил. Возбуждены уголовные дела.

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