В Коми на 18% чаще стали болеть инфекционными и паразитарными заболеваниями

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За январь - сентябрь 2022 года в Коми на 18,4% выросла заболеваемость инфекционными и паразитарными заболеваниями. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского управления Роспотребнадзора

За это время в Коми зафиксировали 419 166 случаев инфекционных и паразитарных заболеваний. Это на 18,4% больше, чем за первые девять месяцев прошлого года. Увеличение произошло за счет роста заболеваний ОРВИ и коронавирусом. При этом в Коми на 32,4%, стали реже болеть острыми кишечными инфекциями, вызванными вирусами Норволк, инфекционным мононуклеозом – на 22,1%, ВИЧ – на 5,2%, внебольничной пневмонией – в 4,5 раза. Кроме того, пораженность педикулезом уменьшилась на 6,2%.

Кроме того, на 3,8% уменьшилась заболеваемость впервые выявленными активными формами туберкулеза. Количество случаев заболевания ОРВИ увеличилось на 6,1%, а острыми кишечными инфекциями – на 25,3%.

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