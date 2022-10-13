Житель Коми пытался убить знакомого топором и ножом

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В Ухте 52-летнего местного жителя признали виновным в покушении на убийство. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел 30 апреля. Ухтинец пришел к своей знакомой и поссорился с другим гостем. Мужчина схватил топор и как минимум четыре раза ударил оппонента. Кроме того, пострадавший получил получил два удара ножом в область шеи. К счастью, мужчина остался жив. Он оказал активное сопротивление и покинул квартиру. Суд приговорил ухтинца к семи годам лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии строгого режима.

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