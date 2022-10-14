В Коми водитель без прав устроил ДТП с 13-летней пострадавшей

Фото: управление ГИБДД по Коми

В четверг, 13 октября, в Прилузском районе Opel Vectra съехал с дороги и врезался в забор, в результате чего пострадала 13-летняя пассажирка. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 11.20 в селе Черныш. 19-летний молодой человек ехал за рулем Opel по улице Центральной. Напротив дома №131а водитель не справился с управлением. Из-за этого иномарка съехала в кювет и врезалась в забор.

В результате ДТП пострадала 13-летняя пассажирка. Она получила ушиб мягких тканей лица и ссадины. Водитель никогда не получал прав. Он купил машину в октябре и еще не зарегистрировал.

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