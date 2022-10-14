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Общество14 октября 2022 7:39

СК проверит ответственных за отлов собак в Ухте

Источник:kp.ru
Фото: пресс-служба Следственного комитета

Фото: пресс-служба Следственного комитета

Следственный комитет проверит ответственных за отлов собак в Ухте. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

К сообщалось ранее, в Ухте маленькая девочка стала жертвой нападения бездомных собак. Семилетний ребенок получил серьезные травмы и был экстренно госпитализирован в больницу, где был прооперирован. По данному факту СУ СК России начал разбирательство. Следствию предстоит установить причины и обстоятельства произошедшего.

Следователи также планируют дать оценку действиям ответственных за организацию отлова бродячих животных. Сотрудники СК также выяснят, как оказываются такие услуги. После этого будет принято процессуальное решение.

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