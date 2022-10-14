В Коми отловили покусавшую семилетнюю девочку собаку

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В Ухте семилетняя девочка оказалась на больничной койке после нападения на нее стаи собак на детской площадке. Один из беспризорных псов покусал ребенка, которую понадобилась операция.

Как сообщили власти Ухты, собака уже поймана. Сейчас специалисты намерены взять анализы у животного и провести исследования. Скорее всего, после экспертизы пса усыпят.

Напомним, инцидент произошел накануне в посёлке Дальний. Дети, среди которых была и пострадавшая семилетняя девочка, играли во дворе одного из домов по Молодежной улице. В какой-то момент на школьницу набросилась свора собак, которую смогли отогнать лишь взрослые.

По данному факту следователи начали проверку. Сотрудники СУ СК России по Коми намерены установить причины и обстоятельства произошедшего и дать уголовно-правовую оценку действиям (бездействию) лиц, ответственных за организацию отлова животных без владельцев, а также оказание таковых услуг. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Сама девочка получила тяжелые травмы: у нее покусаны конечности до кости. Ребенку уже сделана операция, назначены прививки от бешенства. Пациентке предстоит длительная реабилитация, говорят врачи.

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