В Коми введут стандарт перевозки инвалидов

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В Коми планируют ввести стандарт перевозки людей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Министерства экономического развития и промышленности.

Замглавы ведомства Владимир Котов отметил, что основное внимание уделят ситуационному сопровождении людей с ограниченными возможностями здоровья. Еще один важный аспект –обратная связь между ними и перевозчиком. Такие требования собираются закрепить при выделении субсидий на регулярные перевозки. В Коми также запланирована подготовка персонала и волонтеров. Это нужно для оказания помощи маломобильным и обеспечением вспомогательным оборудованием.

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