В Коми мужчина обокрал дачу

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В Ухте 31-летнего мужчину подозревают в краже с дачного участка. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, в полицию обратился ухтинец 1974 года рождения. Мужчина заявил, что его дачу обокрали. Сумма ущерба составила 10 тысяч рублей. По подозрению в краже задержали 31-летнего мужчину. Злоумышленник разбил окно, залез в дом и украл воздушный обогреватель, электроконвектор, циркулярную пилу, а также продукты. Возбуждено уголовное дело. Дома у злоумышленника нашли украденные продукты. Инструменты он успел продать.

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