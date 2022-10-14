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Общество14 октября 2022 14:06

Получивший повестку фигурист Дмитрий Алиев из Коми прокомментировал поход в военкомат

Источник:kp.ru
Фото из личного архива Дмитрия Алиева

Фото из личного архива Дмитрия Алиева

Известный фигурист Дмитрий Алиев родом из Ухты получил повестку в военкомат. Сам спортсмен узнал об этом из СМИ и признался, что был напуган. Новость настигла чемпиона Европы в самолете.

По его словам, он явился в военкомат и обнаружил, что ему нужно было встать на учет, так как он поменял место жительства. Спортсмен оставил в тайне информацию, дана ли ему отсрочка от частичной мобилизации или нет.

- Мы действовали в рамках закона Российской Федерации. Единственное, изначально был некий шок, потому что мы с Макаром узнали про повестки из СМИ. Летели в самолете, увидели, думал ну все, обратно полечу и буду (показывает стойку с автоматом). Испугался, конечно. На самом деле нужно было просто явиться, встать на учет, у меня поменялось место регистрации. Но как бы вам не хотелось, вопрос отсрочки я не буду комментировать, - сказал Алиев Sport24.

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