В Коми в ближайшее время закончится частичная мобилизация

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В ближайшие две недели частичная мобилизация, объявленная 21 сентября в России, подойдет к своему завершению. Об этом заявил президент страны Владимир Путин. По его словам, на данный момент было мобилизовано 222 тысячи человек из 300 тысяч заявленных.

Владимир Путин сообщил, что уже 16 тысяч военнослужащих выполняют боевые задачи, поставленные перед ними. Глава государства также призвал ответственных за кампанию повысить качество призыва.

- На данный момент мобилизовано 222 тыс. человек. Никаких дополнительных действий по мобилизации не планируется. В них нет необходимости. Думаю, что в течение двух недель все мобилизационные мероприятия будут завершены, - сказал Владимир Путин на пресс-конференции по итогам поездки в Астану.

Добавим, что в Коми продолжается отправка мобилизованных на боевые слаживания. Ранее глава республики Владимир Уйба заявлял, что последняя группа военных отправится из Коми 10 октября, но из-за ряда причин сроки частичной мобилизации были смещены.

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