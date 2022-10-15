В Коми завели уголовное дело после ДТП с двумя погибшими

Фото: пресс-служба Следственного комитета

В Инте возбуждено уголовное дело по факту ДТП, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

По данным ГИБДД, трагедия произошла в 17.03 в пятницу, 14 октября. Пьяный 21-летний житель Инты ехал за рулем Toyota Corolla по улице Куратова. Возле дома №74 водитель выехал на встречную полосу и сбил велосипедиста. После этого машина улетела в кювет и опрокинулась.

В результате ДТП 50-летний велосипедист погиб на месте. Кроме того, 15-летняя пассажирка получила травмы, несовместимые с жизнью. В аварии пострадали четыре человека. 17-летний пассажир получил ушиб головного мозга и перелом, пассажирка 2003 года рождения – раны и ушибы. У 17-летнего пассажира диагностировали перелом шеи и ребер. Водитель получил перелом носа и поясницы.

Было возбуждено уголовное дело. Водителя задержали, решается вопрос об избрании меры пресечения. Следователи выясняют все обстоятельства трагедии.

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