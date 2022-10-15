Семья из Коми получила медаль «За достойное воспитание детей»

Фото: пресс-служба главы Коми

Семья Старцевых из Прилузского района получила медаль «За достойное воспитание детей». Об этом сообщили в пресс-службе главы Коми.

В семье Нины и Николая Старцевых из села Спаспоруб – пятеро детей. Старший сын служит по контракту на острове Новая Земля. Дочь Людмила учится в Техническом университете в Ухте, а сыновья – в школе. Младшая дочь Полина только что пошла в детский сад. Семья получила медаль «За достойное воспитание детей». Это государственная награда республики. Впервые ее вручили шести лучшим многодетным семьям в 2022 году. Помимо медали, они получили 100 тысяч рублей.

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