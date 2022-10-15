В Коми проводили двенадцатую команду мобилизованных

Фото: пресс-служба главы Коми

В субботу, 15 октября, в Коми проводили двенадцатую команду жителей, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

Торжественная церемония прошла в детском оздоровительно-образовательном центре «Гренада». В 12-ю команду вошли жители Инты и Княжпогостского района. Они отправятся в воинские части, расположенные неподалеку от Санкт-Петербурга. Там жители Коми пройдут курс подготовки. Глава республики Владимир Уйба призвал мобилизованных серьезно отнестись к подготовке и изучению тактики ведения современного боя, а также четко выполнять приказы командиров.

– Мы всех вас ждем с победой живыми и здоровыми, – напутствовал глава Коми.

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