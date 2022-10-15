В Коми «Лада» сбила сразу двух человек

Фото: управление ГИБДД по Коми

В пятницу, 14 октября, в Печоре ВАЗ-21230 сбил сразу двух человек. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария в 22.02. Мужчина 1973 года рождения за рулем «Лады» по улице Советской. В районе дома №2А легковушка сбила сразу двух пешеходов. Они переходили дорогу вне пешеходного перехода.

В результате ДТП женщина 1965 года рождения получила закрытый перелом. У мужчины 1939 года рождения диагностировали ушибы грудной клетки, ноги и шеи, а также перелом плеча. Обоих увезли в больницу.

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