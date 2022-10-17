Устроивший смертельное ДТП с двумя погибшими 21-летний житель Коми пять раз привлекался к ответственности

Фото: пресс-служба Следственного комитета

Устроивший смертельное ДТП с двумя погибшими 21-летний житель Инты пять раз привлекался к административной ответственности. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как сообщалось ранее, трагедия произошла в 17.03 14 октября. Пьяный 21-летний житель Инты ехал за рулем Toyota Corolla по улице Куратова. Возле дома №74 водитель выехал на встречную полосу и сбил велосипедиста. После этого машина улетела в кювет и опрокинулась.

В результате ДТП 50-летний велосипедист погиб на месте. Кроме того, 15-летняя пассажирка получила травмы, несовместимые с жизнью. В аварии пострадали четыре человека. 17-летний пассажир получил ушиб головного мозга и перелом, пассажирка 2003 года рождения – раны и ушибы. У 17-летнего пассажира диагностировали перелом шеи и ребер. Водитель получил перелом носа и поясницы. Было возбуждено уголовное дело. Водителя задержали.

Выяснилось, что за год молодого человека пять раз привлекали к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Появилось видео с последними секундами жизни разбившейся в аварии 15-летней девочки из Инты