В Коми женщина отсудила 50 тысяч рублей за нападение собаки

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В Усинске местная жительница отсудила у администрации 50 тысяч рублей за нападение бродячей собаки.

Горожанка шла на работу, и по пути на нее напала бродячая собака. Животное черного цвета ростом выше колена было без ошейника и отметок о стерилизации. Собака прокусила штанину и ранила ногу женщине. Жительница Усинска обратилась в больницу. Ей назначили лечение и прививки. Кроме того, пострадавшей порекомендовали избегать солнца. Из-за этого планы на отпуск у женщины рухнули. Кроме того, у жительницы Коми начались панические атаки при виде собак. Она запросила 90 тысяч рублей в качестве моральной компенсации. Суд удовлетворил эти требования лишь частично. Администрацию Усинска обязали выплатить женщине 50 тысяч рублей.

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