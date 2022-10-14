В Коми завели дело по факту нападения собаки на девочку

Фото: пресс-служба прокуратуры Коми

В Ухте возбуждено уголовное дело о халатности по факту нападения безнадзорной собаки на семилетнюю девочку. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как сообщалось ранее, в Ухте маленькая девочка стала жертвой нападения бездомных собак. Семилетний ребенок получил серьезные травмы и был экстренно госпитализирован в больницу, где был прооперирован. По данному факту СУ СК России начал разбирательство. Следствию предстоит установить причины и обстоятельства произошедшего. Сотрудники СК также планируют дать оценку действиям ответственных за организацию отлова бродячих животных.

Ответственным за организацию отлова животных без владельцев является муниципальное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства». Следователи установливают виновных.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми восемь собак напали на молодую девушку (подробности)