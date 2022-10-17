За неделю в Коми поймали 88 пьяных водителей

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За неделю в Коми сотрудники Госавтоинспекции выявили 88 пьяных водителей. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

В отношении водителей, севших пьяными за руль повторно, завели 12 уголовных дел. На выходных в Коми поймали 46 автомобилистов. Речь идет о людях, которые сели за руль нетрезвыми, либо же отказались проходить медосвидетельствование. Больше всего таких нарушителей выявили в Сыктывкаре, Усинске, Сосногорске и Усть-Вымском районе.

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