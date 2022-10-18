«Следователь» и «банкир» украли у семьи из Коми 3,7 миллиона рублей

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Мошенники, выдававшие себя за следователя и банковского работника, украли у семейной пары из Сыктывкара более 3,7 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, сыктывкарцу позвонил неизвестный и представился следователем. Собеседник заявил, что на имя жителя Коми кто-то пытается оформить кредит. Далее мужчине позвонил «работник Центрального банка». Тот предложил оформить зеркальные займы и перевести деньги на «безопасные счета». Сыктывкарец перевел мошенникам 240 тысяч, а потом оформил три кредита в разных банках и кредитную карту на общую сумму более 3 миллионов рублей. Далее мужчина начал переводить на разные счета по 15 тысяч рублей. В общей сложности пенсионер сделал около 200 переводов.

Затем злоумышленники позвонили жене сыктывкарца, и та перевела еще 490 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

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