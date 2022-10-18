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Происшествия18 октября 2022 10:27

В Коми из-за разрушения плиты перекрыли мост

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Из-за разрушения плиты в Усинске ограничили движение по мосту через реку Колва. Об этом сообщили в ГКУ РК «Управтодор Коми».

Мост расположен на седьмом километре подъезде к Усинску. На опоре №4 разрушилась железобетонная плита. В связи с этим на мосту ввели ограничения движения. Общая нагрузка не должна превышать 20 тонн. Кроме того, предусмотрено ступенчатое снижение скорости до 20 километров в час. Кроме того, место разрушения оградили. Ремонт собираются закончить до 12 ноября.

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