В Сыктывкаре перекрыли две улицы

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В Сыктывкаре ограничено движение по двум улицам. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.

Ограничения связаны с аварийными работами по устранению утечки тепловой сети. Поэтому улица Кирова будет перекрыта от дома №25 до дома №27 по 28 октября. Кроме того, в районе №39 на улице реконструируют напорный коллектор. Этот участок будет перекрыт до 23 октября. Кроме того, ведется ремонт трубопроводов на улице Дальней. Поэтому до 21 октября будет ограничено движение транспорта в районе дома № 60 по улице Оплеснина.

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