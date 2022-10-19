Житель Коми украл у пенсионерки карту и потратил оттуда 5,5 тысячи рублей

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В Воркуте местного жителя 1995 года рождения подозревают в том, что он украл у 70-летней женщину карту и потратил оттуда 5,5 тысячи рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

В полицию обратилась воркутинка. Женщина заявила, что ей стали поступать сообщения о покупках, которых она не совершала. Кроме того, из кошелька горожанки пропала банковская карта. Оказалось, что накануне к женщине приходил молодой человек и непродолжительное время находился в ее квартире.

Полицейские задержали подозреваемого. Фигурант рассказал, что встретил пенсионерку на улице и пошел за ней. Молодой человек представился волонтером и стал настойчиво предлагать женщине помощь. В итоге он попал в квартиру к воркутинке. Когда та вышла на кухню, злоумышленник украл из кошелька женщины карту. После этого житель Заполярья покинул квартиру и совершил покупки в различных магазинах на общую сумму 5 482 рубля. Возбуждено уголовное дело о краже.

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