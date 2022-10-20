Сыктывкарец шесть ударил ножом своего знакомого

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В Сыктывкаре 26-летнего местного жителя обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью 33-летнему знакомому. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел вечером 24 апреля. Мужчина выпивал дома со своим знакомым. В какой-то момент между ними произошел конфликт. Злоумышленник схватил нож и нанес несколько ударов. Одно из ранений оказалось проникающим в брюшную полость. Пострадавший получил тяжкий вред здоровью.

Сыктывкарец признал свою вину и активно способствовал раскрытию преступления. Ранее молодого человека не раз привлекали к уголовной ответственности. Уголовное дело направили в суд. Согласно законодательству, фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы.

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