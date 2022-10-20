Два жителя Эжвы получили большой срок за интим с несовершеннолетней

Фото: архив КП.

В Эжву двое молодых мужчин стали фигурантами уголовного дела из-за секса с 14-летней девочкой. Эжвинский районный суд приговорил обоих к длительным срокам лишения свободы.

Как сообщает Объединенная пресс-служба судов Коми, 31-летний и 28-летний мужчины осуждены по статье 135 УК РФ за совершение развратных действий без применения насилия. Как удалось установить в ходе судебного процесса, весной прошлого года 31-летний эжвинец вёл в соцсети «Вконтакте» интимную переписку со школьницей, зная, что девочке ещё не исполнилось 16 лет.

Уже позже мужчина договорился со своим 28-летним знакомым вступить в интимную связь со школьницей. Встречи проходили несколько раз по обоюдному согласию.

Между тем, 31-летний эжвинец уже был ранее судим за подобные деяния, поэтому суд назначил ему 14 лет лишения свободы в колонии строго режима. Второй фигурант получил 13 лет строгого режима в исправительной колонии.

Приговор в законную силу не вступил.

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