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Происшествия20 октября 2022 12:53

В Сыктывкаре 16-летний подросток пытался продать наркотики

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В Сыктывкаре 16-летнего подростка обвиняют в покушении на незаконный сбыт наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в июле. Подросток и его приятель, который не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности, будучи закладчиками, пытались продать крупную партию наркотиков. Однако сообщников задержали полицейские. Подросток признал свою вину. Уголовное дело направили в суд. Материалы в отношении другого подростка направили для принятия мер в органы профилактики.

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