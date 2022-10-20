В Коми мошенники украли рекордные 9 миллионов рублей

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Максимальная сумма, которую украли мошенники в Коми, составила 9 миллионов рублей. Об этом сообщил министр внутренних дел республики Андрей Сицский.

За девять месяцев этого года в Коми зарегистрировали 3263 преступления с применением цифровых технологий. Сицский уточнил, что 2447 преступлений – дистанционные. Общая сумма ущерба составила 301 миллион рублей. Рекордная сумма, которую получили мошенники, составила 9 миллионов рублей. Ее зафиксировал один из банков.

За сутки в Коми совершается 10 мошенничеств. В 2020 году жители перевели злоумышленникам миллиард рублей, а в 2021 – полтора.

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